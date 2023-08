Fluminense e Olimpia se encontram pela terceira vez na Libertadores

em busca da primeira classificação sobre os paraguaios, após duas eliminações.

Com a eliminação do Flamengo , um histórico Fla-Flu pelo mata-mata da Libertadores mais uma vez não acontece, assim como em 2008. Por outro lado, o Fluminense terá o terceiro confronto decisivo contra o Olimpia na competição, e vai, após duas eliminações.

Os dois clubes, que só possuem quatro jogos na história, enfrentaram-se em 2013 e 2022, sem boas recordações para os tricolores. No ano passado, pela pré-Libertadores, o time era comandado por Abel Braga e acabou eliminado nos pênaltis.



Após vencer no Nilton Santos por 3 a 1, gols de Cano (duas vezes) e Luiz Henrique, o Fluminense jogou muito mal no Paraguai e perdeu por 2 a 0, com o segundo gol aos 43 do segundo tempo. Nos pênaltis, Willian Bigode e Felipe Melo perderam suas cobranças e o Olimpia venceu por 4 a 1.



Dos 14 jogadores que estiveram em campo no Paraguai, seis seguem como titulares (Fábio, Nino, Felipe Melo, André, Arias e Cano) e dois estão no elenco (Martinelli e David Braz).

A outra eliminação foi mais dolorosa porque aconteceu nas quartas de final da Libertadores de 2013, mesma fase do confronto atual. Com boa parte do elenco campeão do Brasileirão em 2012, o Fluminense também era comandado por Abel Braga e empatou em São Januário em 0 a 0.



No Paraguai, Rhayner chegou a abrir o placar no início do duelo, mas o Olimpia conseguiu a virada por 2 a 1 e a classificação para a semifinal.



Agora em 2023, o Fluminense voltará a decidir o confronto fora de casa. Só que, ao contrário de 2013 e 2022, agora terá o Maracanã como trunfo para tentar abrir uma importante vantagem contra um adversário que, assim como nas outras duas vezes, deve jogar bastante fechado no Rio para decidir no Defensores del Chaco.



Os confrontos ainda não têm datas definidas, mas serão nas semanas dos dias 23 (no Rio) e 30 (em Assunção).

Veja os números do Fluminense contra o Olimpia



- 4 jogos

- 1 vitória

- 1 empate

- 2 derrotas (ambas como visitante)

- 4 gols marcados

- 5 gols sofridos

- Aproveitamento de 33,3%