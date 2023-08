Samuel Xavier garante Fluminense na briga pela Libertadores e na Série A: 'Queremos títulos'

Rio - Um dos destaques da classificação do Fluminense para as quartas de finais Libertadores, o lateral-direito Samuel Xavier concedeu uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira. O jogador, de 33 anos, garantiu que o Tricolor não irá priorizar a disputa da competição sul-americana, em detrimento do Brasileiro.

"Estamos focados nas duas competições. Queremos buscar títulos e para quem busca títulos tem que encarar todos os jogos como decisão. Estamos encarando o Campeonato Brasileiro como uma decisão, fizemos um bom jogo diante de uma grande equipe, que é o Palmeiras, e vencemos. Nos classificamos na Libertadores e temos mais um jogo difícil contra o Grêmio e vamos buscar a vitória. Estamos focados no Brasileiro e na Libertadores", afirmou Samuel.

Nas quartas de finais, o Fluminense enfrentará o Olimpia pela Libertadores. O jogador, de 33 anos, admitiu que ainda não houve um papo sobre a equipe paraguaia, que surpreendeu, e eliminou o Flamengo na última quinta.

"Nem conversamos e treinamos sobre isso porque estamos treinando para enfrentar o Grêmio. Hoje o treinamento foi com foco total no Grêmio. Claro que assistimos aos jogos, assim como eles assistem aos nossos, sabemos a forma que estão atuando. Mas nosso treino hoje foi focado no Grêmio", disse o lateral.

"Vai ser um confronto difícil. Enfrentamos o Olimpia lá (em 2022), perdemos e sabemos o quanto é difícil de jogar na casa deles com o apoio da torcida e o estilo de jogo. Mas temos que estar preparados para toda essa dificuldade. Esse momento de Libertadores, acredito que toda equipe que classificou tem seus méritos, independente de estar passando por bom momento ou não, tem seus méritos por passar de fase. Nós sabemos que todos os jogos de Libertadores são difíceis. A tendência é ter cada vez mais dificuldade. Cabe a nós estar bastante preparado tanto no Maracanã quanto lá. Esperamos fazer belos jogos para passar de fase", concluiu.

Samuel Xavier vive sua melhor temporada desde que chegou ao Fluminense em 2021. Ao todo, o lateral disputou 37 partidas em 2023, marcou quatro gols e deu três assistências.