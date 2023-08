Libertadores: datas, horários e onde assistir às partidas entre Fluminense e Olimpia

Rio - A Conmebol divulgou os dias, horários, locais e onde será possível assistir aos jogos das quartas de final da Copa Libertadores 2023. Nesse sentido, ficou definido que o Fluminense enfrentará o Olimpia em duas quintas-feiras, às 21h30 (de Brasília). Ambos as partidas terão transmissão da ESPN e do Star+. Abaixo, veja as informações de todos os confrontos:

JOGOS DE IDA

Terça-feira (22/08)

19h - Bolívar x Internacional, no Estadio Hernando Siles (BOL)

Quarta-feira (23/08)



21h30 - Boca Juniors x Racing, em La Bombonera (ARG)

21h30 - Deportivo Pereira x Palmeiras, no Estadio Hernán Ramírez Villegas (COL)

Quinta-feira (24/08)



21h30 - Fluminense x Olimpia, no Maracanã

JOGOS DA VOLTA

Terça-feira, (29/08)

19h - Internacional x Bolívar, no Beira-Rio

Quarta-feira (30/08)

21h30 - Racing x Boca Juniors, no El Cilindro (ARG)

21h30 - Palmeiras x Deportivo Pereira, no Allianz Parque

Quinta-feira (31/08)

21h30 - Olimpia x Fluminense, no Defensores del Chaco (PAR)

*Todos os jogos no horário de Brasília