Vídeo: filho de Ganso faz golaço pelo Sub-9 do futsal do Fluminense

Rio - Filho de Paulo Henrique Ganso, Henrico segue os passos do pai para se tornar jogador de futebol. Gansinho , como é apelidado pela torcida, joga na categoria Sub-9 do futsal do Fluminense e, na última quinta-feira (10), marcou um golaço pelo Tricolor.

O gol aconteceu na vitória do Fluminense por 5 a 1 sobre o Piedade, na quadra do Magnatas, na Zona Norte do Rio. Após saída errada do goleiro, Henrico acertou um chute de fora da área, que foi no ângulo, fazendo o quinto gol do Tricolor.



Confira o vídeo abaixo:

Video que o Gansinho colocou no inst#, muita qualidade pic.twitter.com/8uUJj5edyl — NASCE O FLU (@NasceOflu) August 10, 2023 Gansinho joga pelo futsal do Fluminense desde a temporada passada. Ele também atua no futebol de campo em Xerém.

Nas quadras, o Fluminense de Henrico é o líder do Grupo B do Carioca Sub-9 de Futsal, com 30 pontos após 11 rodadas.