Martinelli é o Moleque de Xerém com mais jogos pelo Fluminense em Libertadores

Rio - Martinelli alcançou mais uma marca especial pelo Fluminense no mês de agosto. Ao entrar em campo na vitória sobre o Argentinos Juniors por 2 a 0, na última terça-feira, ele se tornou "Moleque de Xerém" com mais jogos pelo Tricolor em Libertadores.

Ele estava empatado com Leandro Euzébio, zagueiro bicampeão brasileiro com o Fluminense. O defensor teve passagem por Xerém no fim dos anos 90 e disputou as Libertadores de 2011, 2012 e 2013 pelo Flu.

Abaixo, confira o ranking:



1) Martinelli (18 jogos)

2) Leandro Euzébio (17 jogos)

3) André e Wellington Nem (16 jogos)

4) Fernando Henrique, Júnior Cesar e Luiz Henrique (14 jogos)

Vale lembrar que, no dia 1º de agosto, Martinelli já havia atingido um outro feito especial pelo Fluminense. Na duelo de ida contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, o volante completou 150 jogos com a camisa do time das Laranjeiras.

"É motivo de muito orgulho e gratidão ao clube. A gente sabe que não é fácil atingir essa marca, poucos atletas conseguem. Eu estava vendo alguma coisa que apareceu no Instagram, que eu e André entramos no Top10 dos atletas de Xerém que mais atuaram pelo clube. Isso é motivo de muito orgulho para nós, representar essa camisa. Sempre que entramos em campo damos o nosso melhor. Então estou muito feliz de atingir essa marca e que venham muitos mais jogos pelo Fluminense", disse Martinelli, em entrevista à FluTV, na ocasião.

*Dados divulgados pelo Fluminense