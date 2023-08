Fluminense tenta encerrar jejum longe do Maracanã

Rio - O Fluminense tenta encontrar um equilíbrio para seguir brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Segundo melhor mandante da competição, o Tricolor encontra dificuldades longe do Maracanã e não vence há nove partidas. O Time de Guerreiros visita o Grêmio, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, e busca uma reviravolta na temporada.

Em 2023, o Fluminense sofreu apenas uma derrota como mandante em 23 jogos. Desde o revés diante do Botafogo no Carioca, são 21 jogos de invencibilidade jogando com o apoio da própria torcida. Entretanto, o desempenho fora de casa é o oposto. A última vitória longe do Rio de Janeiro foi no dia 10 de maio, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Desde então, são nove jogos e sete derrotas.

Além do jejum de vitórias como visitante, o Fluminense também tenta derrubar o tabu na Arena do Grêmio. O Time de Guerreiros não vence o adversário gaúcho em Porto Alegre desde 2019, sob o comando de Fernando Diniz, quando venceu de virada por 5 a 4. O treinador também não sabe o que é vencer no local desde então. Uma nova oportunidade para ambos encerrarem a incômoda marca.

Vencer o Grêmio fora de casa vai além de encerrar o jejum de vitórias como visitante e quebrar o tabu na Arena do Grêmio. O resultado também pode servir como uma resposta para aumentar a esperança da torcida na Libertadores. O Fluminense decidirá a vaga na semifinal diante do Olimpia, do Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção, onde acumula duas eliminações (em 2013 e 2022).

Para o jogo contra o Grêmio, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo força máxima. Sem o zagueiro Felipe Melo e o meia Lima, suspensos, o treinador deve optar por Marlon e Martinelli, respectivamente. Além deles, os atacantes John Kennedy e Lelê também são ausências por suspensão. A provável escalação tricolor tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Fluminense como visitante nos últimos 9 jogos:

20/05 - Botafogo 1 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

25/05 - The Strongest (BOL) 1 x 0 Fluminense - Libertadores

28/05 - Corinthians 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

01/06 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - Copa do Brasil

07/06 - River Plate (ARG) 2 x 0 Fluminense - Libertadores

11/06 - Goiás 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro

01/07 - São Paulo 1 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

24/07 - Coritiba 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

01/08 - Argentinos Juniors (ARG) 1 x 1 Fluminense - Libertadores