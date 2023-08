Grêmio x Fluminense: Seneme aponta infração de Rodrigo Ely em lance dentro da área com Nino

Rio - O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, afirmou que houve infração de Rodrigo Ely em Nino dentro da área do Tricolor Gaúcho durante o jogo entre Grêmio e Fluminense, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o pênalti deveria ter sido assinalado. Abaixo, confira análise de Seneme:

"É importante estabelecer quem assume a frente da jogada. Durante a disputa, quem ganha o posicionamento à frente da disputa. O jogador do Fluminense (Nino) toma a frente do jogador (do Grêmio. No caso, Rodrigo Ely). Ele consegue, anteriormente a isso, dentro de uma disputa leal, ganhar a dianteira do adversário. E, a partir disso, o cuidado passa a ter que ser do jogador defensor", disse Seneme.

"É hora do jogador defensor diminuir a carga. Ele já não vai conseguir chegar na bola com o corpo do jogador à frente dele. Se não, ele vai assumir riscos de ser imprudente. Então, dentro desse contexto, essa perna, que a princípio o árbitro de vídeo analisa como uma perna natural, até meio como um acidente... É uma passada que assume um risco, já que ele perdeu a disputa com o corpo. Estrategicamente, é a hora dele recuar, e não seguir colado no corpo do adversário", completou.

"É mais ou menos, fazendo uma referência, eu, por exemplo dirigindo um carro, começo a andar colado no carro que está na minha frente. Isso é uma imprudência. Então, se ele frear muito forte ali, eu não tenho espaço. A imprudência passa a ser do jogador defensor. Por isso que, na nossa visão, sim, era uma situação de infração. Intenção ele não tem mesmo, ninguém está falando em intenção, mas ele tem imprudência", concluiu.

Nino em ação durante o jogo entre Grêmio e Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O LANCE

A situação ocorreu praticamente no último minuto da partida, que terminou com vitória do Grêmio por 2 a 1. Dentro da área do Tricolor Gaúcho, Nino toca a bola para trás e acaba por sofrer um pisão de Rodrigo Eloy. Apesar disso, tanto o árbitro de campo quanto o VAR não viram infração na jogada.

O QUE DISSE O VAR

Durante a análise de Seneme, também foi divulgado o áudio da revisão na cabine do VAR, comandado por neste jogo por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP).

"Ele está saindo com a bola, depois tem o contato do jogador defensor, sim, mas ele já faz esse toque. Não impacta para falta. Tudo checado, não tem nada", disse Guarizo.

REVOLTA DO FLUMINENSE

Após a partida, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, e o zagueiro Felipe Melo se mostraram contrários contra a decisão da arbitragem de não assinalar a penalidade. Abaixo, veja o que cada um disse.

"Aparentemente, desligaram o VAR antes do jogo acabar em Porto Alegre. Essa é a única explicação para o árbitro não ter sido chamado. Uma vergonha que mais uma vez prejudica o Fluminense", escreveu Mário Bittencourt, pelas redes sociais.

"O pênalti no final do jogo foi um pênalti claro, fácil de ser marcado por VAR. O jogador pisa no tornozelo do Nino. Obviamente não é de propósito, mas é pênalti. Na maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Na maioria, chega atrasado ou coloca a mão na bola. A arbitragem mais uma vez foi determinante para o resultado do jogo", disse Fernando Diniz, na entrevista coletiva.

"Tem que ser preso. É covardia isso aí. Isso não existe, CBF. Esse camarada aqui (apontando para o árbitro) tem que ser preso. Pênalti claro. Roubaram o Fluminense. Fluminense foi roubado. Esse juiz tem que ser preso. Porque é isso que fazem comigo. Quando sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo. Comentarista de arbitragem. Ninguém vai falar nada? E o VAR? Onde está o VAR? Já é difícil ganhar do Grêmio fora de casa, tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. Isso é uma covardia. Aí querem fazer o que for comigo, que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade não. Fluminense foi assaltado", afirmou Felipe Melo, em vídeo gravado nas redes sociais.