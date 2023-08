Desequilíbrio atrapalha Fluminense no primeiro turno do Brasileirão

Rio - O Fluminense alternou entre momentos bons e ruins durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Dono da segunda melhor campanha como mandante, o Tricolor teve uma queda de rendimento fora de casa em comparação com o desempenho no ano passado. A dificuldade para jogar longe do Rio de Janeiro afastou o Time de Guerreiros da disputa pelo título e o mantém embolado com os rivais do G-6.

No primeiro turno, o Fluminense foi o segundo melhor mandante, com campanha inferior apenas ao líder Botafogo, único com 100% de aproveitamento em casa. Curiosamente, os rivais foram os únicos times da Série A que não perderam com mando de campo. Em dez jogos, o Tricolor venceu sete e empatou três, tendo feito 15 gols e sofrido cinco. Ao todo, somou 24 dos 31 pontos com o apoio da torcida.

Se o Fluminense tem uma campanha invejável como mandante, é o oposto fora de casa. A última vitória como visitante aconteceu no dia 10 de maio, quando venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, pela quinta rodada. Além da Raposa, também venceu o América-MG, por 3 a 0, no primeiro jogo do campeonato. Desde então, são sete jogos, seis derrotas e um empate, com 10 gols marcados e 14 sofridos.

Na somatória de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Fluminense acumula 10 jogos de jejum fora de casa. Além dos compromissos pelo Brasileirão, foi derrotado por The Strongest, da Bolívia, e River Plate, da Argentina, pela Libertadores, e pelo Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Neste período, caiu para o arquirrival rubro-negro e teve a classificação ameaçada na Libertadores.

A queda de desempenho fora de casa surpreende também pelos números do Fluminense no Brasileirão do ano passado. Na edição anterior, foi o quarto melhor mandante e o segundo melhor visitante, atrás somente do Palmeiras, que terminou campeão. Em 2023, a campanha no primeiro turno foi a 14ª melhor, sendo praticamente superior apenas aos times que lutam contra o rebaixamento.

A dificuldade do Fluminense longe de casa prejudicou numa possível disputa pelo título e mantém o time em alerta a cada jogo na disputa por vaga na Libertadores de 2024. Para se firmar entre os melhores, o Tricolor terá que encontrar um equilíbrio como visitante, já que no returno jogará mais vezes como visitante. Além disso, o futuro na Libertadores também será decidido longe do Rio de Janeiro.