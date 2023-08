Fluminense x Olimpia tem mais de 47 mil ingressos vendidos

Como esperado, a procura foi muito grande nas primeiras horas após a abertura do check-in e mais de 47 mil ingressos foram vendidos para Fluminense x Olimpia, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, dia 24 no Maracanã.

Assim como em outros jogos de muita procura, houve instabilidade no sistema do programa de sócio-torcedor do Fluminense para a liberação dos ingressos. Muitos torcedores reclamaram da lentidão para conseguir finalizar o check-in.

A expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos para o primeiro duelo com o Olimpia por uma vaga na semifinal da Libertadores.



A partida de volta será no Defensores del Chaco, no Paraguai, no dia 31.



Procura menor para o Brasileirão



O Fluminense também divulgou que mais de 28 mil check-ins foram realizados para garantir ingressos para o confronto contra o América-MG, neste sábado às 18h30, também no Maracanã.