Fluminense suspendeu parte do salário de defensor citado em manipulações de resultados

Rio - O zagueiro Vitor Mendes, de 24 anos, que está afastado do elenco do Fluminense desde o dia 10 de maio, teve parte do salário suspenso pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor recebe o salário previsto na carteira de trabalho, mas teve o contrato de imagem suspenso.

O defensor foi citado em prints da investigação do Ministério Público de Goiás envolvendo apostas de jogadores na edição da Série A do ano passado. Vitor Mendes fez um acordo com o Ministério Público para não ser penalizado criminalmente, mas isso não o impede de sofrer as consequências na esfera esportiva.

No último dia 10, o zagueiro foi punido com 430 dias de suspensão e R$ 40 mil de multa pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. A defesa de Vitor Mendes recorreu da decisão e aguarda a sentença no Pleno do STJD. Não há dada marcada para o julgamento.