Com nome homenageando Messi, nasce filha do atacante Germán Cano, do Fluminense

Rio - Na manhã deste sábado (19), em hospital no Rio de Janeiro, nasceu Leonella, filha do atacante Germán Cano, do Fluminense, e de sua esposa Rocío Otero. Nas contas oficiais, a assessoria do Tricolor confirmou a informação de mais um "L" que será utilizada nas comemorações de gols do clube.

O nome da criança é uma homenagem a Lionel Messi e ao tricampeonato da Copa do Mundo, conquistado pela Argentina em 2022, no Catar. Leonella é a junção do primeiro nome do astro e Antonella, a sua esposa.

Germán Cano e Rocio também têm o filho Lorenzo, que tem sido homenageado nos último anos na carreira do jogador, que chegou ao Fluminense no início de 2022 após passagem pelo Vasco.

Mesmo com o acontecimento, o camisa 14 segue relacionado para a partida deste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o América-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão.