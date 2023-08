Fluminense reage após sair atrás e vence o América-MG com autoridade

Rio - Vivendo semana importante na temporada, o Fluminense foi a campo neste sábado (19) e não decepcionou seu torcedor às vésperas de uma decisão na Libertadores. Mesmo após sair atrás na segunda etapa, os comandados de Fernando Diniz viraram com facilidade para cima do América-MG e venceram pelo placar de 3 a 1. Os gols do time das Laranjeiras foram marcados por John Kennedy, Germán Cano e Jhon Arias. Felipe Azevedo abriu o placar para o coelho.

Com o resultado, o Tricolor foi a 34 pontos na tabela de classificação e segue pela campanha de afirmação no G-6. O próximo compromisso será na quinta-feira (24), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), contra o Olimpia (PAR), pela fase quartas de final da Libertadores.

O jogo

Em um primeiro tempo com ações equilibradas, o Fluminense encontrou dificuldades no terço final do gramado e pouco conseguiu assustar a meta defendida por Matheus Cavichioli. Para piorar a situação, logo nos primeiros minutos, o lateral-esquerdo Marcelo sentiu problema muscular na coxa esquerda e precisou der substituído por Diogo Barbosa.



Do outro lado, o América-MG teve as melhores oportunidades para balançar a rede de Fábio. No entanto, Juninho perdeu sozinho na grande área e Mastriani desperdiçou chance sem a presença do goleiro tricolor após erro na saída de bola. O placar ficou zerado nos primeiros 45 minutos, e as emoções estavam reservadas para a outra metade.



Logo no começo da segunda etapa, o Coelho avançou e deu o primeiro golpe certeiro. Rodrigo Varanda recebeu pela direita, foi ao fundo e cruzou rasteiro na medida para Felipe Azevedo finalizar de primeira no canto esquerdo do goleiro Fábio. A equipe mineira, no entanto, pouco teve tempo para comemorar.

Reação e imposição

Aos 12, Nino iniciou a jogada na intermediária e o lance foi rodando até parar na ponta esquerda, nos pés de Keno. O atacante cortou para dentro e levantou na área encontrando John Kennedy, que desviou se antecipando à marcação para deixar tudo igual. O Tricolor acordou e virou pouco tempo depois.



Sete minutos mais tarde, Ganso recebeu na entrada da área, dividiu com a marcação na tentativa de furar o bloqueio, e a bola sobrou limpa para Germán Cano, que finalizou no canto direito. Na comemoração, o centroavante homenageou a filha Leonella, nascida neste sábado, fazendo um "L duplo" - antes, o jogador fazia o gesto para o filho Lorenzo.



Com a vantagem, a equipe comandada por Fernando Diniz passou a controlar a posse e bola e ceder poucos espaços ao adversário. As investidas em velocidade continuaram e, no erro do Coelho, o Fluminense matou o jogo. Na intermediária defensiva aos 43 minutos, Alê perdeu para John Arias, que carregou até a entrada da área do América-MG e chutou forte no canto direito. O gol deu números finais ao marcadador, para a festa da torcida do Maracanã.

Ficha técnica



Fluminense 3 x 1 América-MG



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (19/8), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Victor Hugo Imazu dos Santos



Gols: John Kennedy 12'/2ºT, Germán Cano 19'/2ºT e Jhon Arias 43/2ºT (Fluminense); Felipe Azevedo 6'/2ºT (América-MG)

Cartões amarelos:



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima (John Kennedy) e PH Ganso (Marlon); Jhon Arias, Keno (Léo Fernández) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.



AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Burgos, Maidana e Danilo Avelar (Marlon); Javier Méndez, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo (Pedrinho), Rodrigo Varanda (Everaldo) e Mastriani (Mikael). Técnico: Fabián Bustos.