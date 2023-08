Cano marca contra o América-MG e se torna o maior artilheiro do Fluminense no 'novo Maracanã'

Rio - Na noite de sábado (19), o atacante Germán Cano marcou um dos gols na vitória do Fluminense por 3 a 1 diante do América-MG, no Maracanã. Com isso, o argentino alcançou mais uma importante marca com a camisa Tricolor ao ultrapassar Fred e se tornar o maior artilheiro do clube das Laranjeiras no "novo Maracanã".

No total, Cano chegou a 45 gols no estádio, 43 pelo Fluminense e os outros dois quando ainda jogava no Vasco. Por sua vez, Fred também marcou o mesmo número de gols, porém foram 42 pela equipe Tricolor e três com a seleção brasileira. Na artilharia geral do estádio, após a reforma, ambos os atacantes ocupam a quarta posição.

Desde sua chegada, no início de 2022, o argentino vai se consolidando com um dos grandes atacantes da história do Fluminense. Com 73 gols marcados, o camisa 14 já o segundo maior artilheiro do clube no século e está próximo de se tornar o terceiro estrangeiro com mais gols pelo Flu.

Confira as marcas alcançadas por Germán Cano no Fluminense:

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão (2022)

- Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada em jogos oficiais (2022)

- Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970 (2022)

- Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada (2022)

- Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro por pontos corridos (2022)

- Primeiro estrangeiro artilheiro do Brasileirão desde 1972 (2022)

- Maior artilheiro em uma temporada no Brasil desde 2008 (2022)

- Segundo maior artilheiro do Fluminense no “Novo Maracanã”

- Artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022

- Artilheiro da Copa do Brasil 2022

- Artilheiro do Brasil em 2022

- Artilheiro do Carioca 2023

- Segundo maior artilheiro do Fluminense no século

- Quarto maior artilheiro estrangeiro da história do Fluminense

- Maior artilheiro do Fluminense no novo Maracanã



Prêmios individuais

- Bola de Prata de melhor atacante do Brasileirão 2022

- Prêmio Brasileirão de melhor atacante (2022)

- Craque da Galera do Brasileirão 2022

- Melhor atacante do Carioca 2023

- Craque do Carioca 2023