Substituído contra o América-MG, Marcelo não temcontusão no Fluminense

Rio - Substituído logo no começo da vitória do Fluminense sobre o América-MG, o lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, a princípio não preocupa no clube carioca. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o veterano sofreu apenas um incômodo e não teve qualquer lesão.

A situação não é incomum na temporada. Em algumas oportunidades, Marcelo acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo das partidas, quando sentiu algum incômodo. Em todas as ocasiões, acabou sendo na panturrilha direita.

A princípio Marcelo não deverá entrar em campo na partida contra o Olimpia, próximo compromisso do Fluminense, nesta quinta-feira. O lateral foi suspenso por três jogos pela Conmebol. Como já cumpriu um, ele não poderá entrar em campo nos dois jogos das quartas de finais da Libertadores. O Flu ainda tenta reverter a pena.

Marcelo, de 35 anos, foi a principal contratação do Fluminense na atual temporada. Ele entrou em campo em 18 jogos, fez um gol, e conquistou o título do Carioca pelo Tricolor.