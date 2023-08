Fluminense teme desvantagem técnica e multa da Conmebol por estado do gramado do Maracanã

Rio - O Fluminense teme que seja prejudicado no primeiro jogo contra o Olimpia, do Paraguai, nas quartas de final da Libertadores. O gramado do Maracanã ficou castigado após receber duas partidas em menos de 24 horas e a situação gerou preocupação na comissão técnica tricolor, de acordo com informações do "ge". Além disso, a diretoria também se preocupa com o risco de receber uma multa da Conmebol.

O Maracanã recebeu duas partidas no último fim de semana. O Fluminense venceu o América-MG por 3 a 1, no sábado (19) à noite, enquanto o Vasco superou o Atlético-MG por 1 a 0, no domingo (20) pela manhã. Para piorar, os dois jogos tiveram chuva e o campo não resistiu ao desgaste, afetando a drenagem, o que causou poças e impediu da bola correr normalmente.

A comissão técnica do Fluminense entende que quanto pior o estado do gramado, mais dificuldade o time terá para impor o seu jogo de toque de bola, o que pode favorecer o jogo físico e o jogo aéreo que são pontos fortes do Olimpia. A gestão do Maracanã terá quase quatro dias para tentar amenizar o desgaste no gramado para o jogo mais importante do Time de Guerreiros na temporada.

Além do prejuízo técnico, o Fluminense corre risco de sofrer um processo disciplinar da Conmebol. No último dia 4, a entidade denunciou o Flamengo e, entre os motivos, incluiu o estado ruim do gramado do Maracanã. O delegado da partida alegou que "devido ao uso excessivo, o campo tem áreas bastante afetadas, as linhas de marcação excedem a medida de 12cm e se aprofundaram, ficando abaixo do nível da grama".

O Fluminense enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A torcida tricolor esgotou os ingressos e promete uma festa com mosaico. Já a partida de volta acontecerá no dia 31, no mesmo horário, no Defensores del Chaco, em Assunção.