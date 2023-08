Zagueiro machucado por Marcelo passa por reconstrução ligamentar e deve ter alta nesta terça

Argentina - O zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, que sofreu uma lesão impressionante ao se envolver em uma disputa com o lateral Marcelo, do Fluminense, se submeteu à uma cirurgia na última segunda-feira (21) para reconstrução ligamentar do joelho esquerdo. A expectativa é que ele tenha alta nesta terça (22).

"O jogador Luciano Sánchez foi operado a uma luxação traumática do joelho esquerdo. A Reconstrução Ligamentar foi realizada pela equipe médica do clube e a Reparação do Nervo Peroneal pelo Dr. Mariano Socolovsky e equipe. O paciente permanecerá internado por 24 horas, e então ele terá alta para continuar a reabilitação em casa", diz o comunicado do Argentinos Juniors.

A lesão de Sánchez aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1 entre Fluminense e Argentinos Juniors, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, disputado em 1º de agosto. Ao ver o estado da perna do adversário após o choque, Marcelo entrou em desespero.

Mesmo sendo um lance claramente sem intenção, o camisa 12 foi expulso da partida e, posteriormente, acabou punido pela Conmebol com uma suspensão de três jogos. Com isso, ele será desfalque para o duelo do Fluminense nas quartas de final, contra o Olimpia. O Tricolor tenta reverter a decisão.