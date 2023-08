Lima deve seguir como titular do Fluminense em jogo contra o Olimpia pela Libertadores

Rio - O técnico Fernando Diniz esboçou o time titular do Fluminense para o duelo com o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (24), jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. No CT Carlos Castilho, Lima e Martinelli foram testados na equipe principal, mas o ex-jogador do Ceará é o favorito do treinador para iniciar a partida.



Os jogadores do Fluminense ainda vão participar de um treino, nesta quarta-feira (23), quando será definida a equipe titular para a partida decisiva. Porém, a tendência é que Diniz mantenha a exceção de Marcelo, que está suspenso, a equipe que iniciou o jogo contra o América-MG.



Em busca de uma vitória no jogo de ida das quartas de Libertadores, o Fluminense deverá começar a partida com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.