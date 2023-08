Desde 2008, Fluminense marcou gol em todas as suas partidas pela Libertadores no Maracanã

Rio - O Fluminense terá, na noite desta quinta-feira (24), jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. O Tricolor enfrenta o Olimpia, às 21h30, no Maracanã, e precisa sair na frente para ter, pelo menos, a vantagem do empate no Defensores del Chaco. Jogando no estádio, o Flu marcou gols em todas as partidas desde 2008 na competição.

Nos últimos 16 jogos, foram 35 gols marcados pelo Flu no Maracanã. Na atual edição da Libertadores, foram nove em quatro partidas. No duelo com o Olimpia, a equipe de Fernando Diniz precisará manter o bom retrospecto no estádio.

Veja a lista completa dos gols marcados pelo Fluminense no Maracanã, pela Libertadores

2008:

1 gol - LDU/Atlético Nacional

2 gols - Libertad

3 gols - São Paulo/Boca Juniors/LDU



6 gols - Arsenal

2021:

1 gol - River Plate/Junior Barranquilla/Cerro Porteño

2 gols - Barcelona (EQU)/Santa Fé

2023:

1 gol - The Strongest/Sporting Cristal

2 gols - Argentinos Juniors

5 gols - River Plate