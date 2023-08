Com gols de André e Cano, Flu derrota o Olimpia no primeiro duelo das quartas da Libertadores

Rio - O Fluminense construiu um resultado importante para alcançar a vaga na semifinal da Libertadores. Com uma formação ofensiva, o Tricolor superou o sistema defensivo do Olimpia e venceu por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quinta-feira (24). André, que fez seu 150º jogo pelo Flu, e Cano marcaram os gols da vitória.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Com o resultado desta noite, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para ficar com a vaga.



Se confirmar o favoritismo, o Tricolor enfrentará o vencedor do confronto entre Bolívar e Internacional. O Colorado está em vantagem no duelo, já que venceu, fora de casa, o jogo de ida por 1 a 0.

Cano comemora gol na partida entre Fluminense e Olimpia MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

O JOGO

O primeiro tempo correu como o esperado. O Fluminense teve muito mais posse de bola e jogou boa parte do tempo no campo de ataque com o objetivo de furar o ferrolho do Olimpia. Nesse cenário, o Tricolor levou perigo em duas jogadas pelo lado esquerdo - uma vez com Keno e outra com Diogo Barbosa - e em duas finalizações com Germán Cano.

Apesar das tentativas, o gol só saiu na tentativa que veio de fora da área. Em jogada pelo lado esquerdo aos 43 minutos, Keno acionou Cano, que tocou de primeira para André. O volante teve espaço para dominar e chutar. A bola desviou na zaga paraguaia e matou qualquer chance de defesa do goleiro Espínola.

O Olimpia, por sua vez, tinha dificuldade para explorar os contra-ataques. Não por acaso, a equipe paraguaia terminou o primeiro tempo com apenas uma finalização, que veio perto dos 40 minutos.

No segundo tempo, a postura de Fluminense e de Olimpia não mudou. O Tricolor continuou em cima enquanto a equipe paraguaia se matinha fechada no campo de defesa. Nesse cenário, melhor para o time de Fernando Diniz.

Keno fez ótima jogada pelo lado esquerdo e cruzou. A zaga do Olimpia tentou afastar o perigo da área da área algumas vezes, mas não conseguiu. Dessa forma, após uma cabeçada de Martinelli, a bola chegou até Cano, que girou e finalizou de primeira para estufar as redes do Olimpia.

Depois de fazer o segundo gol, a equipe paraguaia se soltou um pouco e começou a aparecer mais no campo de ataque e até levantar algumas bolas na área. No entanto, não foi suficiente para descontar a vantagem tricolor.

Com segurança no sistema defensivo, o Tricolor se manteve perigoso no jogo e teve chances de ampliar a vantagem, mas não conseguiu. Assim, o jogo terminou com vitória do Fluminense por 2 a 0.

AGENDA DO FLUMINENSE

Agora, o Flu volta as atenções para o Brasileirão. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba. O jogo é válido pela 21ª rodada do campeonato.

Mosaico da torcida do Fluminense no Maracanã Foto: Mailson Santana/Fluminense

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Olimpia

Data e Hora: 24/08/2023, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Cartões amarelos: John Kennedy e Nino (FLU) / González e Gamarra (OLI)

Cartões vermelhos:

Gols: André (1-0) (43'/1ºT) / Cano (2-0) (14'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 43'/2ºT), Nino, Felipe Melo (Martinelli, 12'/2ºT) e Diogo Barbosa; André e Paulo Henrique Ganso (Alexsander, 36'/2ºT); Arias (Leo Fernández, 36'/2ºT), Keno, John Kennedy (Lelê, 43'/2ºT) e Germán Cano.

OLIMPIA (Técnico: Francisco Arce)

Juan Espínola; Silva (Salazar, 36'/2ºT), Romaña, Barreto, Gamarra e Zabala; Ramón Martínez (Quintana, 25'/2ºT), Iván Torres (Marcos Gómez, 10'/2ºT), Cardozo e Hugo Fernández (Derlis González, 36'/2ºT); Walter González (Paiva, 10'/2ºT).