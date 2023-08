Vídeo: confira os melhores momentos da vitória do Fluminense sobre o Olimpia na Libertadores

Rio - Nesta quinta-feira, 24, o Fluminense venceu o Olimpia por 2 a 0 no Maracanã , em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. André e Germán Cano marcaram os gols da noite. Abaixo, confira os melhores momentos do jogo:





AGENDA

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Com o resultado desta noite, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para ficar com a vaga na semifinal.

Antes disso, contudo, o Tricolor volta as atenções para o Brasileirão. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba. O jogo é válido pela 21ª rodada do campeonato.