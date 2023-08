Fluminense tem lição de 2022 para jogo contra o Olimpia no Paraguai

eliminação para o adversário na fase preliminar, em 2022, ainda está viva na memória dos jogadores, que prometem ter aprendido a dura lição. Mesmo com o 2 a 0 no Maracanã , o Fluminense mantém os pés no chão para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, semana que vem contra o Olimpia, no Paraguai. A, ainda está viva na memória dos jogadores, que prometem ter aprendido a dura lição.

Afinal, o 2 a 0 no Maracanã é a mesma vantagem do ano passado, quando fez 3 a 1 no Nilton Santos, mas perdeu por 2 a 0 no Defensores del Chaco, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo à base da pressão e dos cruzamentos, e foi eliminado nos pênaltis. Um dos titulares naquele confronto, Felipe Melo já sabe o que o time precisa fazer.



"Sabemos o que aconteceu. No ano passado, tivemos a oportunidade de matar o jogo e não fizemos. Também tivemos um gol do Braz mal anulado. É saber que vamos sofrer e ter muita personalidade para jogar. É ter inteligência e sabedoria para saber a hora de dar chutão e a hora de sair jogando. E ganhar os duelos, isso é o mais importante", garantiu o zagueiro, que também usa como referência a eliminação do Flamengo, na fase anterior.



"Claro que, quando você vê um dos maiores times que tem no nosso contintente perder com três bolas aéras, fica o alerta para que a gente não repita os erros. Mas precisamos olhar para os nossos erros no ano passado".



Assim como Felipe Melo, Fábio também estava no Defensores del Chaco em 2022 e acredita que o Fluminense encontrará uma situação completamente diferente do que aconteceu no Maracanã. Ainda assim, vê como melhor solução o time repetir o que fez no 2 a 0 de agora.



"Devemos tentar ter a posse de bola, recompor o mais rapidamente possível e não ficar acuado na defesa. Fazer como no Maracanã com bastante posse, o nosso jogo e dar o menos possível de oportunidades. A gente precisa fazer um jogo perfeito para conseguir a vaga", avaliou.



E Martinelli ainda apontou outra ação importante para não deixar o Olimpia crescer com o apoio da torcida:



"Tem que chegar lá e fazer o nosso jogo. Precisamos ter máxima atenção no começo, sabemos que vai ser difícil, um jogo com muito duelo físico".