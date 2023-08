Em vitória sobre o Olimpia, Fluminense quebra recordes no Maracanã

64.047 presentes

A bonita festa da torcida tricolor também teve três recordes no Maracanã importantes a celebrar. Compresentes na vitória por 2 a 0 sobre o Olimpia , pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o Fluminense teve o seu melhor público desde a reforma do estádio, além de o maior número de sócios presentes e a maior renda da competição entre os brasileiros em 2023.





Até então, o Fluminense tinha como melhor público no novo Maracanã os 63.707 presentes no jogo de despedida de Fred, no Brasileirão de 2022, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará. Agora, com o recorde diante do Olimpia, três jogos da Libertadores deste ano figuram no top-5 do clube.



Os maiores públicos do Fluminense no Novo Maracanã



1- Fluminense x Olimpia - Libertadores de 2023 - 64.047 presentes

2- Fluminense 2x1 Ceará - Brasileirão de 2022 - 63.707 presentes

3- Fluminense 5x1 River Plate - Libertadores de 2023 - 62.505 presentes

4- Fluminense 2x0 Argentinos Juniors - Libertadores de 2023 - 61.396 presentes

5- Fluminense 2x2 Fortaleza - Copa do Brasil de 2022 - 60.833 presentes





Sócios dominam o estádio



Além do recorde de público no novo Maracanã, o Fluminense teve mais de 50 mil sócios nas arquibancadas e alcançou nova marca relevante no seu programa.

O número supera em muito os 42.459 que estavam no duelo com o Argentinos Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. A goleada de 5 a 1 sobre a equipe do River Plate completa o Top-3, com 41.978 sócios presentes.



o clube conta com 67.345 sócios-torcedores.

O recorde acontece na mesma semana em que o Fluminense anunciou que alcançou o limite de adesões em quatro planos do programa, o que interrompeu a comercialização deles. Atualmente,

Renda também é recorde

Dos 64.047 presentes no Maracanã, foram 58.672 pagantes, o que garantiu uma renda bruta de R$ 4.904.185. Com esse valor, o Fluminense superou Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG, no Allianz Parque, com R$ 3.956.407, como o jogo com mais renda de um clube brasileiro na atual edição da Libertadores. O levantamento é do site 'ge'.