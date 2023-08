Vitória do Fluminense garante noite especial para Moleques de Xerém

"Estou muito feliz pelos meus companheiros. A gente está sempre interagindo. André fez um gol e teve uma partida excelente. Martinelli entrou bem demais e eu pude contribuir também. Xerém é importante por isso, tem uma rapaziada boa", celebrou Alexsander, que entrou no segundo tempo e não jogada desde 10 de maio, quando se machucou contra o Cruzeiro, no Mineirão.



Mais experiente que o companheiro, André já tinha o que comemorar no jogo de ida das quartas de final. Mesmo muito valorizado desde o ano passado, ele foi mantido pelo Fluminense, num raro movimento da diretoria em priorizar a manutenção de uma promessa ao invés de lucrar com uma venda. E assim chegou a 150 jogos.



De quebra, voltou a fazer um gol, o que não acontecia desde 17 de julho de 2022, quando marcou no empate em 2 a 2 com o São Paulo. E num momento imporante do jogo contra o Olimpia, abrindo o placar no fim do primeiro tempo e dando mais tranquilidade ao time.





"Muito feliz. Noite mais que especial, completando 150 jogos, Maracanã lotado. Estava batendo na trave esse gol. Independentemente desse gol, o mais importante é ajudar a equipe", celebrou André, que recentemente recebeu uma proposta de R$ 160 milhões do Liverpool





Companheiro da base, Martinelli também teve boa atuação quando entrou no segundo tempo. A partida foi a 18ª dele pelo Tricolor na Libertadores, o que o fez superar Leandro Euzébio, com 17.

Inclusive, Martinelli e André, com 16, têm uma disputa acirrada por esse posto de Moleque de Xerém mais aproveitado na Libertadores. A tendência é que os dois aumentem esse número no Paraguai, na partida de volta contra o Olimpia.



Mas, para isso, Martinelli terá de superar a forte concorrência no meio de campo, que tem ele, Lima e agora Alexsander na disputa por um espaço no time do Fluminense.



"A gente é tudo amigo, tem sim a concorrência, mas ela é natural. Nada que atrapalhe o nosso ambiente. Quem for jogar o Fluminense estará bem servido", disse Martinelli.