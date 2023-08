Cano iguala Fred e Thiago Neves, e vira maior artilheiro do Fluminense em uma edição de Libertadores

Rio - Atual artilheiro da Libertadores ao lado de Paulinho, do Atlético-MG, Germán Cano se tornou ao marcar contra o Olimpia o maior goleador do Fluminense em uma edição de Libertadores. O argentino igualou as marcas de Thiago Neves em 2008 e de Fred em 2021.

"Eu vi que a bola estava chegando. Virei o corpo para pegar com a perna boa. Foi um bonito gol. O importante foi a vitória e ter dado alegria para a torcida", disse o camisa 14 do Fluminense.

Até o momento, Germán Cano entrou em campo em oito jogos da competição, tendo feito sete gols. A média do argentino é superior a dos outros dois artilheiros. Camisa 10 na campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2008, Thiago Neves precisou de 13 jogos para anotar o mesmo sete gols do argentino. Já o eterno camisa 9 entrou em campo em 9 partidas em 2021.

Com os três gols que marcou na competição no ano passado, Cano está a quatro de igualar Fred como o maior artilheiro do Fluminense em Libertadores. No total, Fred fez 15, tendo atuado nas edições de 2011, 2012, 2013, e 2021. Somando os gols que fez pelo Cruzeiro e pelo Atlético-MG, o eterno camisa 9 marcou 25 vezes, sendo o terceiro maior artilheiro brasileiro na competição.