Fluminense rompe a marca de um milhão de público como mandante no Maracanã em 2023

o Tricolor ultrapassou a marca de um milhão de torcedores presentes no Maracanã em 2023. Rio - O apoio da torcida do Fluminense na vitória sobre o Olimpia por 2 a 0 , na última quinta-feira, não só ajudou a empurrar o time dentro de campo como também fez o clube chegar a um expressivo número. Isso porque

De acordo com os números do clube, o Fluminense recebeu 1.015.001 torcedores em 25 jogos como mandante no Maracanã. Na última quinta-feira, estiveram presentes 64.047 pessoas.

Vale destacar que o número é referente apenas aos jogos como mandante no Maracanã. O time de Guerreiros também jogou como mandante na atual temporada contra o Atlético-MG, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ao contabilizar esse jogo, o Tricolor chega a 1.022.789 de público no ano.

TRICOLORES TÊM FEITO A DIFERENÇA



Esse apoio da torcida tem sido importante e se reflete nos números do time. O Fluminense detém a maior série invicta como mandante entre todas as equipes da Série A do Brasileirão ( saiba mais detalhes aqui ).

No total, são 23 jogos seguidos sem saber o que é perder como mandante - 18 vitórias e cinco empates. Isso representa um aproveitamento de 85,5%. Além disso, nestes confrontos, o Tricolor fez 51 gols e sofreu apenas nove.