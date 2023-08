Com um a mais, Fluminense deixa vitória escapar no fim e empata com Athletico-PR

Curitiba - Em jogo eletrizante, o Fluminense empatou com o Athletico-PR por 2 a 2, neste domingo (27), na Arena da Baixada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com time reserva, o Tricolor saiu atrás no placar, jogou com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, conseguiu a virada na segunda etapa, mas cedeu o empate no fim. Guga e João Neto marcaram para o Time de Guerreiros.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 35 pontos e ocupa o quinto lugar. Já o Athletico-PR foi a 33 e ficou em sétimo. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), contra o Olimpia, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Já o Furacão joga no sábado (2), às 16h, contra o Atlético-MG, na Arena da Baixada, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

Com time misto, o Fluminense passou por apuros nos primeiros minutos. O Athletico aproveitou duas saídas erradas e assustou o goleiro Pedro Rangel, que rebateu duas bolas para o lado e parecia com falta de ritmo. A pressão do Furacão resultou em gol do zagueiro Cacá, que aproveitou uma sobra na área após a defesa tricolor afastar mal uma bola levantada na área.

O jogo ganhou um novo panorama após a expulsão de Vinícius Kauê aos 20 minutos. O lateral-esquerdo acertou Leo Fernández com uma cotovelada e recebeu cartão vermelho direto após checagem do VAR. O Fluminense cresceu no jogo, criou inúmeras oportunidades, mas pecou nas finalizações. As melhores chances saíram nos pés de Leo Fernández e Lelê, que pararam no goleiro Leo Linck.

Na etapa final, o Fluminense seguiu aproveitando a vantagem numérica e tendo o domínio da partida. O Tricolor teve duas chances com Lelê e uma com David Braz, mas Leo Linck salvou. Quando o jogo ficou morno, Diniz colocou os jovens Isaac e João Neto em campo e deu um novo ânimo ao time. Dos pés de João Neto saiu a jogada do empate com Guga. E da cabeça de João Neto saiu o gol da virada.

Apesar da virada, o Athletico não se abalou. O Furacão foi pra cima em busca do empate e a vantagem tricolor não durou por muito tempo. Vitor Roque aproveitou cruzamento na medida de Cuello pela esquerda e cabeceou sozinho sem chances para Pedro Rangel. O Fluminense ainda chegou a marcar o terceiro com Yony González, mas foi marcado o impedimento.

ATHLETICO-PR 2 x 2 FLUMINENSE

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Marcelo Carvalho Van Gasse

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Vinícius Kauê; Erick (Alex Santana), Vidal (Hugo Moura) e Vitor Bueno (Zé Ivaldo); Canobbio, Cuello e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho

FLUMINENSE: Pedro Rangel; David Braz (João Neto), Thiago Santos (Alexsander) e Marlon; Guga (Felipe Andrade), Martinelli, Daniel (Isaac), Lima e Leo Fernández (Giovanni); Yony González e Lelê. Técnico: Fernando Diniz

Cartões amarelos: Vitor Roque, Vidal, Canobbio (CAP); Lima, Marlon, Yony González (FLU)

Cartões vermelhos: Vinícius Kauê (CAP)

Gols: Cacá, aos 12' do 1ºT (1-0); Guga, aos 30' do 2ºT (1-1); João Neto, aos 42' do 2ºT (1-2); Vitor Roque, aos 47' do 2ºT (2-2)