Alexsander mostra desenvoltura e anima Fluminense antes de partida decisiva da Libertadores

Rio - O volante Alexsander, de 19 anos, voltou a jogar pelo Fluminense na última quinta-feira contra o Olimpia, porém, foram apenas poucos minutos. Já neste domingo, o jovem esteve em campo por mais que um tempo inteiro, mostrou boa desenvoltura, e animou o clube carioca para o jogo de volta, no Paraguai, decisivo pelas quartas de finais da Libertadores.

Alexsander não começou jogando, ele ficou como opção no banco de reservas para a equipe alternativa escalada por Fernando Diniz. Porém, quando o Athletico-PR ficou com um a menos, ainda no primeiro tempo, o jovem entrou na vaga de Thiago Santos.

Com Alexsander em campo, o Fluminense se tornou uma equipe mais agressiva e com mais opções. O jovem por pouco não deu duas assistências ainda no primeiro tempo. Na primeira deixou Martinelli na cara do gol, porém, o volante cabeceou para fora. Na segunda, a cria de Xerém finalizou e a bola sobrou limpa para Lelê, que finalizou mal, facilitando a defesa do goleiro do Furacão.

Na segunda etapa, Alexsander começou mantendo bom ritmo e ajudando na criação, principalmente pela esquerda. Com o passar do tempo, o jovem sentiu um pouco a falta de ritmo, e reduziu um pouco o seu ritmo. Apesar disso, o seu retorno foi bastante empolgante para os torcedores do Fluminense.