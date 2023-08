Fluminense é denunciado pela Conmebol devido ao gramado do Maracanã

Rio - A Conmebol abriu processo disciplinar contra o Fluminense devido ao estado do gramado do Maracanã no duelo com o Olimpia, na última quinta-feira (24/8), pela ida das quartas de final da Libertadores, que terminou com a vitória do Tricolor por 2 a 0, com gols de André e Germán Cano.



O documento enviado pela entidade classifica o gramado como ruim, e foi baseado no relatório do Andrés Matonte, do Uruguai, que apontou diversos problemas, como:



"Campo de jogo com muitas imperfeições; Muitas áreas afetadas devido a pouca grama; Gol norte com uma grande área descoberta; Desnível na marcação das linhas e solicitação para repintura; Marcações erradas nas marcas de pênalti, escanteios e áreas."



De acordo com informações do site "ge", o Fluminense pode ser multado, já que tais situações estão previstas nos códigos disciplinares da Conmebol como punição - na atual edição da Libertadores, o Atlético-MG foi condenado a pagar 10 mil dólares (cerca de R$ 49 mil) por conta do estado do gramado do Mineirão.



O Maracanã ficará fechado por cerca de 20 dias para recuperação do gramado, que tem provocado discussões em meio à administração da dupla Fla-Flu. A tendência é de que o próximo confronto seja o da ida pela final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, marcado para o dia 17/9.