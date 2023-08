Marcelo apresenta evolução em recuperação, e treina com bola no Fluminense

Rio - Sem atuar desde o último dia 20, Marcelo deu continuidade ao seu tratamento da lesão muscular sofrida na coxa esquerda. O lateral, de 35 anos, participou de uma atividade com bola, nesta terça-feira, e animou o Fluminense. O jogador pode não ter condições de encarar o Fortaleza, no próximo domingo, em Volta Redonda, pelo Brasileiro.

Marcelo se lesionou logo no começo da partida contra o América-MG, pela 20ª rodada do Brasileiro. Ele precisou ser substituído na primeira etapa por Diogo Barbosa. No Maracanã, o Tricolor levou a melhor e venceu o clube mineiro por 3 a 1.

Suspenso, o veterano já não tinha condições de atuar contra o Olimpia, nesta quinta-feira, pela Libertadores. Ele recebeu a punição de três jogos pela Conmebol, e não participou dos últimos dois jogos do clube carioca pela principal competição de clubes do continente.

Caso não enfrente o Fortaleza, Marcelo terá boas chances de voltar contra o Vasco, em partida marcada para o próximo dia 16. O Fluminense ficará 13 dias sem jogar, por conta das partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias.