Com ‘AeroFlu’, Fluminense embarca para o Paraguai, onde enfrenta o Olimpia; confira os relacionados

Rio - O Fluminense embarcou com festa da torcida rumo ao Paraguai, onde enfrenta o Olimpia, pela Libertadores. Na tarde desta terça-feira, 29, os tricolores foram ao aeroporto do Galeão e fizeram um "AeroFlu" para recepcionar a delegação. Por meio das redes sociais, o perfil oficial do clube chegou a registrar uma parte da festa. Confira abaixo:

O Flu treinou hoje pela manhã e, posteriormente, partiu para o aeroporto. O último treino antes da partida será realizado nesta quarta-feira, 30, no Paraguai.

Olimpia e Fluminense medirão forças na quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Como venceu o duelo de ida por 2 a 0, o Flu pode perder por até um gol de diferença para avançar na competição.

Caso confirme o favoritismo e garanta vaga na semifinal, o Tricolor enfrentará o vencedor do confronto entre Internacional e Bolívar. O Colorado ganhou o jogo de ida por 1 a 0, em La Paz, na Bolívia. A partida da volta acontecerá nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

VEJA A LISTA DOS RELACIONADOS DO FLUMINENSE

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

Zagueiros: David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Nino

Laterais: Diogo Barbosa, Guga e Samuel Xavier

Meias: Alexsander, André, Daniel, Giovanni, Leo Fernández, Lima, Martinelli, PH Ganso e Thiago Santos

Atacantes: Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Keno, Lelê e Yony González