Fluminense busca dar fim a incômoda marca fora de casa na Libertadores

nunca se classificou em mata-mata da competição decidindo fora de casa nas quatro vezes em que isso aconteceu.

Para voltar a uma semifinal de Libertadores após 15 ano s, o Fluminense terá de superar o Olimpia na quinta-feira (31), às 21h30 no Defensores del Chaco, e também uma marca nada agradável. O Tricolor, que fez 2 a 0 no Maracanã e pode perder por até um gol de diferença,nas quatro vezes em que isso aconteceu.

A importância de finalmente acabar com esse retrospecto negativo ganha ainda mais força por ser no Paraguai o duelo decisivo em 2023. Afinal, dessas quatro eliminações, três foram no país, sendo duas delas para o Olimpia.



Primeira e maior derrota

Após decidir no Maracanã em todos os confrontos de 2008, o Fluminense jogou fora de casa por uma vaga pela primeira vez em 2011, contra o Libertad. Venceu por 3 a 1 no Nilton Santos, mas o time comandado pelo interino Enderson Moreira foi muito mal no Paraguai e perdeu por 3 a 0, sendo eliminado nas oitavas de final.



Isso voltou a acontecer no Paraguai em 2013, diante do Olimpia. A diferença é que, na ida, houve empate em 0 a 0 em São Januário. No Defensores del Chaco, o time de Abel Braga levou a virada e caiu nas quartas de final por 2 a 1.



Duas vezes com jogadores do atual elenco

De volta à Libertadores em 2021, o Fluminense caiu nas quartas de final pelo critério de gols fora. Desta vez para o Barcelona de Guayaquil, em empate em 1 a 1 no Equador, após 2 a 2 no Maracanã sem torcida por causa da pandemia da covid-19.



E no ano passado, novamente o Olimpia foi a pedra no caminho. Mesmo com o 3 a 1 no Rio, o Tricolor jogou muito mal no Paraguai e sofreu um gol aos 43 minutos do segundo tempo na derrota por 2 a 0, que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os paraguaios se garantiram na fase de grupos.



E mais uma vez o Fluminense terá que definir a vaga no Paraguai e contra o Olimpia. E com vantagem de dois gols. Resta saber se, agora, o time saberá trabalhar com a vantagem para se garantir na semifinal da Libertadores, contra o Internacional.