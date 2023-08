West Ham sinaliza com 'proposta equivalente' a do Liverpool, e aceita apresentação de André em janeiro

Rio - O desejo de clubes europeus de contratarem o volante André, de 22 anos, continua. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o West Ham, da Inglaterra, teria feito uma proposta equivalente a do Liverpool pelo jogador do Fluminense, porém, a equipe de Lucas Paquetá aceitaria a chegada do jovem somente em janeiro.

O Liverpool ofereceu 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 160 milhões) por André, porém, desejava a liberação imediata do volante. O Fluminense não aceitou, porque deseja a permanência do jovem até o final da atual temporada. Com o West Ham topa a liberação somente em janeiro, a negociação pode avançar.

Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020, porém, se tornou titular do Fluminense em 2021. O jogador é um dos principais destaques do futebol brasileiro, sendo convocado para defender a Seleção nos primeiros compromissos das Eliminatórias para a Copa de 2026. Pelo Tricolor, ele conquistou dois títulos do Campeonato Carioca.