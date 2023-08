Fernando Diniz deve manter John Kennedy como titular em duelo contra o Olimpia no Paraguai

Rio - O Fluminense deverá manter a formação ofensiva que teve no Maracanã, e fez a equipe carioca abrir vantagem, na partida contra o Olimpia, do Paraguai. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, Fernando Diniz deverá escalar novamente John Kenendy como titular nesta quinta-feira, em duelo pela Libertadores.

O Tricolor deverá ir para campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Ganso e Jhon Arias; Keno, John Kennedy e Germán Cano. Caso o jovem revelado em Xerém não comece o jogo, Lima ou Martinelli devem ganhar a vaga.

Fernando Diniz também testou Alexsander na vaga de Diogo Barbosa em alguns momentos, porém, de acordo com o jornalista, a tendência é que o jovem seja uma opção no banco de reservas e entre no segundo tempo.

Com a vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que irá se classificar para as semifinais da Libertadores. O vencedor deste duelo irá encarar o Internacional na próxima fase da competição.