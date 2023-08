Jhon Arias, do Fluminense, é chamado para defender a Colômbia nas Eliminatórias

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, do Fluminense, foi convocado nesta quinta-feira (31) pela seleção colombiana para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Néstor Lorenzo enfrentará Venezuela e Chile, nos dias 7 e 12 de setembro.

Arias estreou pela seleção colombiana em junho do ano passado. Desde então, tem sido presença constante nas convocações. Em alguns jogos, inclusive, o jogador tricolor chegou a ser utilizado como titular por Néstor Lorenzo.

A Colômbia fará sua estreia nas Eliminatórias em casa, no dia 7 de setembro, às às 20h (de Brasília), contra a Venezuela, no Estádio Metropolitano de Barranquilla. Em seguida, no dia 12, às 22h30 (de Brasília), vai ao Estádio Monumental de Santiago, encarar o Chile.

Além de Arias, a lista conta com outros jogadores que atuam no futebol brasileiro. Richard Ríos, do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez, enquanto o experiente James Rodríguez, do São Paulo, também foi chamado.