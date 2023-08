Fluminense divulga lista de relacionados para jogo contra Olimpia na Libertadores

Assunção - O Fluminense está pronto para enfrentar o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O técnico Fernando Diniz terá força máxima à disposição, com exceção do lateral-esquerdo Marcelo que cumpre suspensão pela expulsão na partida de ida contra o Argentinos Juniors, nas oitavas de final.

Marcelo foi suspenso por três jogos pela Conmebol pela expulsão no lance que gerou uma grave lesão em Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, nas oitavas de final. Ele cumpriu um jogo na partida de volta, no Maracanã, e também está fora da eliminatória contra o Olimpia. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa foi o substituto no jogo de ida contra o time paraguaio, no último dia 24.

O técnico Fernando Diniz deve repetir a escalação do jogo de ida . O treinador entende que não deve se acomodar com a vantagem e é necessário pressionar jogando fora de casa. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Fluminense pode empatar ou perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. O vencedor do duelo enfrentará o Internacional, que eliminou o Bolívar.

Confira os relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

LATERAIS: Diogo Barbosa, Guga e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon Santos e Nino

VOLANTES: André, Alexsander, Martinelli e Thiago Santos

MEIAS: Daniel, Giovanni, Jhon Arias, Leo Fernández, Lima e Paulo Henrique Ganso

ATACANTES: Germán Cano, John Kennedy, Keno, Lelê e Yony González