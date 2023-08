Keno prevê jogo difícil e pede atenção ao Fluminense: 'Não podemos nos acomodar'

Assunção - Após vencer o Olimpia por 2 a 0 na partida de ida, o Fluminense defende a vantagem nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai, para chegar à semifinal da Libertadores. O atacante Keno espera por um duelo difícil e ressalta que o Time de Guerreiros precisa ter atenção para não acomodar com a vantagem.

"Sabemos da importância do jogo. Temos uma vantagem boa, mas também temos a consciência de que não podemos, de forma alguma, nos acomodar com isso. Será um jogo muito difícil, disputado, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e vencer. Vamos em busca da classificação", disse o atacante que foi um dos destaques da partida no Maracanã.

Com a vitória por 2 a 0 na ida, o Fluminense tem a vantagem do empate e ainda pode perder por um gol de diferença para se classificar. No ano passado, o Tricolor disputava uma vaga na fase de grupos e também levou uma vantagem de dois gols para Assunção, mas foi superado nos pênaltis após perder no tempo normal por 2 a 0. O vencedor do duelo enfrentará o Internacional.