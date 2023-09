Escalação do Fluminense: Diniz mantém formação ofensiva para a partida contra o Olimpia

Paraguai - O Fluminense está escalado para enfrentar o Olimpia no Defensores del Chaco, às 21h30 desta quinta-feira, 31, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Fernando Diniz definiu o Tricolor com o mesmo time que venceu os paraguaios no jogo de ida.

Dessa forma, o Flu vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno, John Kennedy e Cano.

No jogo de ida, o Fluminense venceu o Olimpia por 2 a 0. Dessa forma, pode perder por até um gol de diferença para avançar na competição. Empate no placar agregado forçará a decisão por pênaltis.



Em tempo: caso avance, o time de Fernando Diniz enfrentará o Internacional na próxima fase da Libertadores. O Colorado avançou às semis após despachar o Bolívar com vitórias por 1 a 0, em La Paz (ida), e por 2 a 0, em Porto Alegre (volta).