Ônibus que levava torcedores do Fluminense é apedrejado a caminho do Defensores del Chaco

Paraguai - Um ônibus que levava torcedores do Fluminense ao Defensores del Chaco para a partida decisiva contra o Olimpia, pela Libertadores, foi apedrejado durante o trajeto para o estádio.



O veículo foi atingido em uma das ruas que dão acesso ao estádio em Assunção, capital paraguaia. Nenhum torcedor ficou ferido e todos conseguiram entrar em segurança.



De acordo com informações publicadas pelo site "ge", a rota traçada fez com que o ônibus passasse por dentro de uma concentração de torcedores do Olimpia.



O Fluminense pode perder a partida fora de casa por até um gol de diferença que, ainda assim, conquistará a classificação para as semifinais para enfrentar o Internacional. O placar na ida, no Maracanã, foi de 2 a 0 para o Tricolor com gols de André e Germán Cano.