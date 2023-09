Fluminense bate o Olimpia no Defensores del Chaco e avança à semifinal da Libertadores

Paraguai - O Fluminense foi ao histórico Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), na noite desta quinta-feira (31) para conquistar, depois de 15 anos, a classificação para a semifinal da Libertadores. A vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, com gols de John Kennedy e Germán Cano (dois) - Zabala anotou para os paraguaios - , garantiu a vaga. O adversário será o Internacional, que eliminou o Bolívar ao vencer por 2 a 0 na terça-feira passada (29).



John Kennedy comemora gol marcado no jogo entre Olimpia e Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O JOGO

Com a necessidade de vencer, o Olimpia não repetiu a postura ultradefensiva do jogo de ida, no Maracanã. Assim, a equipe de Francisco Arce foi para cima do Fluminense e conseguiu levar perigo em três bolas aéreas, que vieram pelos dez minutos. Fábio apareceu para fazer a defesa em duas. Na outra, Germán Cano fez o corte para salvar o Tricolor.

Passado esse momento de mais pressão, o Flu conseguiu equilibrar mais o confronto e explorou bem os espaços deixados pelo Olimpia para abrir o placar. Aos 24 minutos, Keno recebeu no meio e descolou uma linda enfiada de bola para John Kennedy, que correu nas costas dos zagueiros. O camisa 9, então, invadiu a área e mandou um míssil, sem chances de defesa para Espínola. Durante a comemoração, Keno foi atingido por um objeto que veio das arquibancadas

No entanto, apesar de ampliar a vantagem no placar agregado, o Olimpia não "sentiu" o balde de água fria. O Fluminense viu a equipe paraguaia se manter ligada no jogo e chegar ao empate. Em jogada pelo lado esquerdo aos 44 minutos, Zabala cortou a marcação de Samuel Xavier, invadiu a área e bateu de pé direito. A bola desviou em Nino e tirou Fábio da jogada, que não pôde fazer a defesa.

Já no segundo tempo, o técnico Francisco Arce promoveu a entrada do atacante Guillermo Paiva no lugar do volante Marcos Gómez. A ideia era deixar a equipe mais ofensiva, mas não funcionou. Apesar de duas chances com Iván Torres, o Olimpia tinha dificuldade para manter a posse, e o Fluminense teve tranquilidade para manter a posse.



Por volta dos 25 minutos, um lance importante aconteceu. Após boa jogada de John Kennedy, o Fluminense puxou contra-ataque, mas o lance foi interrompido por Cardozo, que fez falta em Lima. Ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com a superioridade numérica dento, o Tricolor matou a partida. Aos 35 minutos, Cano tocou para John Kennedy, que carimbou a trave da meta defendida por Espínola. No rebote, Cano apareceu para pegar a sobra e balançar as redes do Defensores del Chaco.

Nos acréscimos, ainda deu tempo para fazer o "L" mais uma vez. Em uma boa transição para o ataque, Lima tocou para Cano, que ficou cara a cara com Espínola e não perdoou.

Olimpia e Fluminense se enfrentaram no Defensores del Chaco MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

AGENDA DO FLUMINENSE

Agora, o time de Fernando Diniz volta as atenções para o Brasileirão. O Flu volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fortaleza no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida é válida pela 22ª rodada do campeonato.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Olimpia

Data e Hora: 31/08/2023, às 21h30

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Cartões amarelos: Salazar, Hugo Fernández e Ortiz (OLI) / Felipe Melo e Fábio (FLU)

Cartões vermelhos: Cardozo (OLI)

Gols: John Kennedy (0-1) (24'/1ºT) / Zabala (1-1) (44'/1ºT) / Germán Cano (1-2) (30'/2ºT) / Cano (1-3) (46'/2ºT)

OLIMPIA (Técnico: Francisco Arce)

Juan Espínola; Salazar, Romaña, Barreto, Gamarra e Zabala; Ortiz (Montenegro, 38'/2ºT), Marcos Gómez (Guillermo Paiva, Intervalo), Alejandro Silva (Hugo Quintana, 38'/2ºT) e Iván Torres (Hugo Fernnández, 16'/2ºT); Cardozo e Facundo Bruera (Derlis González, 16'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon, 11'/2ºT) e Diogo Barbosa; André e Paulo Henrique Ganso (Lima, 18'/2ºT); Arias (Lelê, 42'/2ºT), Keno (Alexsander, 18'/2ºT), John Kennedy (Yony González, 42'/2ºT) e Germán Cano.