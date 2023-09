Fábio comemora vitória do Fluminense sobre o Olimpia: 'Objetivo era jogar como jogamos no Maracanã'

Paraguai - Fábio comemorou a vitória sobre o Olimpia por 3 a 1 no Defensores del Chaco , nesta quinta-feira, 31, que classificou o Fluminense à semifinal da Libertadores. Em entrevista pós-jogo, ele analisou a partida e exaltou o grupo.

"A equipe suportou bem a pressão do início do Olimpia, mas nunca deixamos de jogar. Glorificar a Deus pela oportunidade e pela classificação. Estão todos de parabéns, lutamos até o final. É uma equipe difícil de ser batida dentro de casa, e a gente fez um belo jogo. Todo mundo de parabéns", disse Fábio.

Vale lembrar que o Flu venceu a equipe paraguaia por 2 a 0 no jogo de ida, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o Tricolor avançou na competição continental com um triunfo de 5 a 1 no placar agregado.

"Nosso objetivo era jogar como jogamos no Maracanã, pressionando o Olimpia para que a gente pudesse ter a oportunidade de fazer um gol e continuar com o ritmo de decisão. Isso favoreceu para o restante da partida", completou o goleiro.

Na semifinal, o Fluminense enfrentará o Internacional. O Colorado garantiu vaga nesta fase da competição ao eliminar o Bolívar com vitórias por 1 a 0, no jogo de ida, e 2 a 0, na volta.