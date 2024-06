Marcelo vira assunto na web após desentendimento com fã

O lateral-esquerdo do Fluminense, Marcelo Vieira, virou assunto nas redes sociais após o encontro com um fã. O caso aconteceu na última quarta-feira (29), após a vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima, por 3 a 2, pela Copa Libertadores, no Maracanã.



Nas imagens é possível ver o torcedor tentando abraçar o jogador do Fluminense, e logo em seguida Marcelo pede para que ele abaixasse o braço e posasse para a foto, o que resultou em um momento visivelmente desconfortável para ambos. Nas redes sociais, o autor do vídeo, Luan Fernandes desabafou: “Quando você conhece um ídolo, mas ele é um babaca. O que tem de craque, tem de escroto”.



Na web, alguns usuários defenderam o craque: “O cara dá um puxão quase cravando as unhas no ombro dele e o Marcelo é que está errado?”, comentou uma seguidora. “Bem feito pra quem fica babando essas celebridades que só visam dinheiro.”, desabafou um usuário. “Sem necessidade isso aí. Sinceramente não sei qual a dificuldade desses caras em tirar uma foto com um fã, considerando que os caras ganham milhões justamente por conta dos fãs.”, afirmou outro. Veja!

- "Quando você finalmente conhece o ídolo, mas ele é um babaca" pic.twitter.com/1vSCbBS8B8 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) May 30, 2024