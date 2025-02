Fluminense vai mal novamente e empata com o Boavista

Rio - O Fluminense decepcionou mais uma vez no Campeonato Carioca . Neste domingo (2), no Maracanã, em duelo válido pela sétima rodada, a equipe comandada por Mano Menezes repetiu o nível ruim de atuação e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Boavista, se complicando na fase de classificação. Samuel Xavier salvou ao menos um ponto com gol marcado já na reta final, enquanto Marcos Paulo, ex-jogador do Tricolor, abriu o placar. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa, que ainda teve defesa salvadora de Fábio para evitar derrota.

Com o resultado, o Tricolor ficou estacionado nos sete pontos na tabela, em nono lugar, podendo cair para décimo ao fim da rodada em caso de vitória do Madureira sobre o Maricá. O próximo compromisso será na quarta-feira (5), no clássico com o Vasco no Mané Garrincha.

O jogo

Pressionado e vendo os rivais se distanciarem na tabela, o Fluminense teve mais um jogo complicado diante do bem armado Boavista. Novamente com time titular, o Tricolor teve atuação abaixo do esperado nos 45 minutos iniciais diante de sua torcida no Maracanã.



O primeiro tempo foi de poucas emoções. Ainda que tenha tomado as melhores iniciativas e buscado a construção no terço final, o Fluminense pouco assustou a meta defendida pelo goleiro Diego Loureiro, ex-Botafogo.



As melhores investidas foram em lances envolvendo Jhon Arias, em finalização de longa distância, e Keno. O atacante teve chance em bola aérea mal finalizada em cabeceio e outra por baixo, batendo para fora. O Boavista, por sua vez, pouco produziu nos primeiros 43 minutos, mas guardou para o início do segundo tempo.

Lei do ex

E foi com direito a famosa "Lei do Ex" que o Fluminense saiu atrás do marcador. Aos 12 minutos, em jogada de bonita construção, o Verdão de Saquarema subiu pela direita com lançamento de Raí para Vitor Ricardo, que cruzou rasteiro. Marcos Paulo, revelado em Xerém, apareceu para finalizar com categoria na grande área e abrir o placar. As vaias da torcida foram instantâneas.



Até o tempo técnico obrigatório, aos 25 minutos, Mano Menezes viu seus comandados se apresentarem novamente abaixo da crítica. Muito espaçado, o Tricolor teve dificuldade para criar e sofreu com os contra-ataques do Boavista, que quase ampliou com Raí. Era clara a carência de uma peça central no meio-campo.

No "abafa"

Com algumas trocas para dar sangue novo ao ataque, como nas entradas de Serna e Canobbio, o Fluminense ganhou força na parte final do gramado e assustou. O uruguaio, aos 32 minutos, recebeu sozinho na entrada da área, de frente para a meta do Boavista, mas demorou e perdeu tempo do lance. Em seguida, Serna finalizou forte, mas em cima de Diego Loureiro.



O Fluminense acumulou boas investidas desde então, e conseguiu chegar ao empate aos 38 minutos. Riquelme, em passe por elevação de muita qualidade, deixou Fuentes sozinho dentro da área pela esquerda. De um lateral para o outro, o colombiano serviu Samuel Xavier no meio da área para soltar uma bomba e estufar a rede.



Reação? Nada feito. O Fluminense empatou o confronto e viu o Boavista pressionar nos últimos minutos e levar muito perigo com Gabriel Conceição, que saiu cara a cara com Fábio e obrigou o goleiro tricolor a fazer um "milagre" já nos acréscimos. A equipe de Saquarema terminou em alta, e o Flu não conseguiu evitar mais um tropeço. A igualdade foi confirmada ao apito final do árbitro Alex Gomes Stefano.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 1 BOAVISTA



Local: Maracanã

Data e hora: 2/2 (domingo), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Ana Vitória Trindade



Gols: Samuel Xavier 38'/2ºT (FLU); Marcos Paulo 12'/2ºT (BVT)



Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU); Marthã, Alyson e Zé Mateus (BVT)



FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Bernal (Lelê), Hércules, Isaque (Riquelme) e Jhon Arias; Keno (Canobbio) e Cano (Serna). Técnico: Mano Menezes.



BOAVISTA: Diego Loureiro, Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Anderson Conceição e Mascarenhas (Sheldon); Marthã (Leandrinho), Caetano (Alyson), Zé Mateus e Raí; Zé Vitor e Marcos Paulo (Matheus Alessandro). Técnico: Rodney Gonçalves.