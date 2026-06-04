Fluminense avalia contratação de Arthur, do Grêmio

Rio - O Fluminense tem interesse na contratação do meia Arthur, de 29 anos, do Grêmio. De acordo com informações do jornalista Diogo Rossi, o Tricolor consultou a situação do jogador, que foi emprestado pela Juventus ao clube gaúcho.

Arthur tem contrato até o fim deste mês e ainda não tem a situação definida. O Grêmio espera que o jogador se movimente nos bastidores junto ao clube italiano para encaminhar a permanência.

A situação é considerava difícil, porque o meia prioriza o Grêmio em relação a uma continuidade no futebol brasileiro. Exista a possibilidade de um retorno do jogador ao futebol europeu.

Desde que voltou ao Grêmio, Arthur entrou em campo em 27 partidas, mas não anotou nenhum gol e não deu nenhuma assistência pelo clube gaúcho.