John Kennedy entra na mira de clube italiano

Rio - Principal destaque do Fluminense na temporada, o atacante John Kennedy, de 24 anos, está atraindo a atenção de clubes europeus. De acordo com informações do site italiano "Messaggero Veneto", a Udinese, da Itália, tem interesse na contratação do camisa 9.

Porém, há outros clubes que desejam John Kennedy. O Wolverhampton, da Inglaterra, que tem histórico de negociações com o Fluminense, já tendo contratado Jhon Arias e André, e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de Kauã Elias e Isaque, ambos crias de Xerém, também estão de outro.

O clube das Laranjeiras, porém, não deverá facilitar a saída do atacante que vive sua melhor temporada pelo Fluminense em número de gols. John Kennedy tem contrato com o clube carioca até o fim de 2027.

Na temporada de 2026, John Kennedy acumula 35 jogos, 14 gols e 2 assistências pelo Fluminense. Ele já está na história do Tricolor por ter feito o gol do título da Libertadores de 2023.