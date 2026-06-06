Zenit faz contraproposta ao Flu em negociação por Nino

Rio — O Zenit, da Rússia, fez uma contraproposta para o Fluminense na negociação pelo zagueiro Nino. O clube europeu pediu um valor maior e a redução de prazos de pagamento, o principal entrave das conversas no momento, segundo o 'ge'.
Mesmo assim, as diretorias seguem as tratativas para chegar a um preço melhor e alterar o fluxo de pagamento. O Tricolor deseja que os valores sejam depositados a longo prazo.
Já o defensor tem deixado as negociações com seus empresários. Ele não descarta permanecer na Europa, mas mantém contato com a diretoria do time carioca.
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Mesmo assim, as diretorias seguem as tratativas para chegar a um preço melhor e alterar o fluxo de pagamento. O Tricolor deseja que os valores sejam depositados a longo prazo.
Já o defensor tem deixado as negociações com seus empresários. Ele não descarta permanecer na Europa, mas mantém contato com a diretoria do time carioca.
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Recentemente, o brasileiro William de Oliveira, auxiliar técnico do Zenit, reforçou o interesse em contar com o atleta para a próxima temporada. "Nino é imprescindível ao nosso time, muito importante nos três anos que está conosco", disse, à 'ESPN'.
O Fluminense ainda tem a concorrência do Palmeiras pelo zagueiro. No entanto, recentemente, o clube paulista contratou Alexander Barboza, o que acabou reduzindo o interesse no jogador.
Revelado no Criciúma em 2016, Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.
O Fluminense ainda tem a concorrência do Palmeiras pelo zagueiro. No entanto, recentemente, o clube paulista contratou Alexander Barboza, o que acabou reduzindo o interesse no jogador.
Revelado no Criciúma em 2016, Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.