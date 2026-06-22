Thiago Silva retorna ao Fluminense

Rio - O Monstro voltou. O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (22) o retorno do zagueiro Thiago Silva. O jogador, de 41 anos, assinou contrato com o clube até dezembro de 2026 e está de volta após ficar seis meses no Porto, de Portugal.
O zagueiro é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, a terceira na equipe profissional. O Monstro soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.
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Thiago Silva se despediu do Fluminense em dezembro do ano passado, quando rescindiu o contrato e acertou com o Porto, de Portugal. O zagueiro, que entrou na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, disputou 14 jogos pelo clube português, com média de 77,4 minutos, e foi campeão português.
Revelado no Fluminense, Thiago Silva defendeu a equipe profissional do Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, no período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Fluminense à final da Libertadores de 2008.
Na Europa, Thiago Silva defendeu o Milan, da Itália, Paris Saint-Germain, da França, Chelsea, da Inglaterra, e Porto, de Portugal. Já consagrado, retornou para o Fluminense no meio de 2024 e foi o capitão da campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando o Tricolor foi semifinalista.