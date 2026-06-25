Flu recebe oferta do Real Betis por Bernal

Rio - O Fluminense pode perder um jogador na próxima janela de transferências. O Real Betis, da Espanha, formalizou uma proposta de transferência pelo uruguaio Facundo Bernal. A equipe espanhola ofereceu 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta. A informação é do 'ge'.



Além do Betis, o Torino, da Itália, também manifestou interesse no jogador, mas ainda não formalizou uma proposta. O volante, de 22 anos, tem valor de mercado estimado em 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões). O Tricolor detém 60% dos seus direitos econômicos.





O clube espanhol já havia negociado a contratação do meio-campista em 2025. No entanto, o Fluminense não planejava negociá-lo naquele momento.



Contratado em agosto de 2024, Facundo Bernal chegou ao Fluminense com a expectativa de substituir André e foi apontado como uma das joias do futebol uruguaio. O volante, no entanto, teve dificuldades de adaptação e oscilou em alguns momentos. Ao todo, soma 83 jogos e três assistências pelo Tricolor. Leia mais: Inter de Milão avalia a contratação de lateral do Fluminense, diz jornal italiano O clube espanhol já havia negociado a contratação do meio-campista em 2025. No entanto, o Fluminense não planejava negociá-lo naquele momento.Contratado em agosto de 2024, Facundo Bernal chegou ao Fluminense com a expectativa de substituir André e foi apontado como uma das joias do futebol uruguaio. O volante, no entanto, teve dificuldades de adaptação e oscilou em alguns momentos. Ao todo, soma 83 jogos e três assistências pelo Tricolor.