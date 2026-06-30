Thiago Silva se apresenta e inicia atividades com elenco

Rio - Thiago Silva está de volta. O zagueiro, de 41 anos, se apresentou ao Fluminense nesta terça-feira (30), no CT Carlos Castilho, e iniciou o trabalho em sua quarta passagem. O jogador assinou contrato até o fim de 2026, se juntou ao elenco e realizou as atividades com os companheiros.
O elenco do Fluminense se reapresentou no último dia 22, no CT Carlos Castilho, para iniciar a preparação para a sequência da temporada. Thiago Silva era aguardado no início desta semana. A única ausência nas atividades é o atacante Canobbio, que estava com o Uruguai na Copa do Mundo e recebeu férias.
Durante o período de pausa no calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, o Fluminense realizará dois amistosos: no dia 8, às 20h30 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, e no dia 12, contra o Bahia, às 16h, ambos no Maracanã. O elenco ficará completo a partir do dia 10, com o retorno de Canobbio.
Thiago Silva se despediu do Fluminense em dezembro do ano passado, quando rescindiu o contrato e acertou com o Porto, de Portugal. O zagueiro, que entrou na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, disputou 14 jogos pelo clube português, com média de 77,4 minutos, e foi campeão português.
Revelado no Fluminense, Thiago Silva defendeu a equipe profissional do Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, no período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Fluminense à final da Libertadores de 2008.
Na Europa, Thiago Silva defendeu o Milan, da Itália, Paris Saint-Germain, da França, Chelsea, da Inglaterra, e Porto, de Portugal. Já consagrado, retornou para o Fluminense no meio de 2024 e foi o capitão da campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando o Tricolor foi semifinalista.