Thiago Silva faz primeiro treino completo após volta ao Flu

Rio - De volta ao Fluminense, depois de uma passagem de menos de seis meses no Porto, o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, fez seu primeiro treino completo ao lado dos seus companheiros de equipe nesta terça-feira (1). Ele chegou ao Rio, na última terça (30), se apresentou no mesmo dia ao Tricolor.

O retorno do Campeonato Brasileiro será contra o Bragantino no próximo dia 16, mas Thiago Silva não deve ter condições de jogo porque a janela de transferências internacionais começa somente no próximo dia 20.

Com formação na base do Fluminense, Thiago Silva defendeu a equipe profissional do Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, no período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Fluminense à final da Libertadores de 2008. Depois atuou pelo clube entre a metade de 2024 até o fim da temporada passada. O Monstro soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.

Na Europa, Thiago Silva defendeu o Milan, da Itália, Paris Saint-Germain, da França, Chelsea, da Inglaterra, e Porto, de Portugal. Ele foi jogador da seleção brasileira em quatro Copas do Mundo, sendo titular em três.