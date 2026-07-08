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Fluminense

Torcedores se desesperam com titularidade de Freytes em amistoso

Zagueiro segue como jogador de confiança de Zubeldía

Freytes em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro
Freytes em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro -
Rio - O Fluminense entra em campo, nesta quarta-feira (8), pela primeira vez desde a parada da Copa do Mundo para enfrentar o Nova Iguaçu, em amistoso, no Maracanã. A partida irá marcar a estreia de Hulk e também o reencontro dos torcedores com a equipe. Um velho conhecido tem causado polêmica entre os tricolores nas redes sociais.
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Apesar do caráter amistoso, a titularidade de Freytes na partida já causou revolta em alguns tricolores. Desde sua chegada no começo de 2025, o argentino é alvo de muitas críticas. Apesar disso, o zagueiro foi titular com Mano Menezes, Renato Gaúcho e com Luís Zubeldía.
A tendência é que Freytes forme dupla titular com Jemmes. Thiago Silva, reforço do Fluminense para o segundo semestre, não deverá entrar em campo na partida desta quarta (8).
Veja os comentários dos torcedores:
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Freytes sendo criticado por tricolores no
Freytes sendo criticado por tricolores no
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Freytes sendo criticado por tricolores no
Freytes sendo criticado por tricolores no
Freytes sendo criticado por tricolores no
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Freytes sendo criticado por tricolores no
Freytes sendo criticado por tricolores no
Freytes sendo criticado por tricolores no
Freytes sendo criticado por tricolores no
A reestreia do zagueiro Thiago Silva ainda não tem uma data marcada, mas há expectativa de que o ídolo tricolor entre em campo no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), no amistoso entre o Fluminense e Bahia no Maracanã. Após sua saída conturbada no começo do ano, o capitão é aguardado ansiosamente pelos torcedores.
* Sob a supervisão de Pedro Logato
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